700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب تحركا قويا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ بحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في المعاملات داخل سوق الصاغة المصرية.

وسجل سعر الذهب تحركا جديدا مخالفا كل التوقعات بعد قرار الحكومة الأخير بشأن واردات الذهب وإعفائها من الجمارك.

الذهب

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف ليقترب من الـ 2700 جنيه بعدما هبوط قبل يومين لامس خلاله 2550 جنيها.

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سعر الذهب الآن في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يسجل 8 جرامات من عيار 24 تحركان وهو الذي يباع ويشترى به غالبا الجنيه الذهب والسبائك.

وتحرك الجنيه الذهب بقوة ليبلغ الفارق بين أقل سعر قبل ساعات وأعلى سعر الان نحو 700 جنيه إذ سجل اليوم 21440 جنيها بعدما سجل نحو 20720 جنيها، ولكنه يظل منخفضا عن سعره في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وسجل سعر الجرام عيار 18 اليوم، تحركا إذ يبحث عنه الآلاف من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية من أجل الشبكة والزفاف.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 اليوم نحو 2,297 بعدما هبط إلى 2,216 جنيها ، فيما سجل سعر البيع للجرام الواحد بدون أي مصنعية نحو 2,280 جنيها .

الذهب

الذهب مباشر الآن

ويرصد لكم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم سعر الذهب على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 3,063 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,680 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,297 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,787 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 21,280 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر مصنعية الذهب على كل جرام فتهم كل من يغرب في شراء الأصفر سواء كان مشغولات ذهبية أو غيرها.

ولحساب السعر الخاص بالمصنعية على كل جرام، فيبدأ من 6-10 % من سعر الجرام ، وقد يكون بين 80-150 جنيها في محلات صاغة أخرى.