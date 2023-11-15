عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب تحركا قويا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ بحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في المعاملات داخل سوق الصاغة المصرية.

وسجل سعر الذهب تحركا جديدا مخالفا كل التوقعات بعد قرار الحكومة الأخير بشأن واردات الذهب وإعفائها من الجمارك.

الذهب 

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف ليقترب من الـ 2700 جنيه بعدما هبوط  قبل يومين لامس خلاله 2550 جنيها.

موضوعات متعلقة:

360 جنيها دفعة واحدة.. تطور جديد في سعر الذهب الثلاثاء 14-11-2023

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

مفاجأة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن الآن

آي صاغة: أسواق الذهب تترقب بيانات التضخم الأمريكية وعيار21 يسجل 2625 جنيهًا

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر 

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يسجل 8 جرامات من عيار 24 تحركان وهو الذي يباع ويشترى به غالبا الجنيه الذهب والسبائك.

وتحرك الجنيه الذهب بقوة ليبلغ الفارق بين أقل سعر قبل ساعات وأعلى سعر الان نحو  700 جنيه إذ سجل اليوم 21440 جنيها بعدما سجل نحو 20720 جنيها، ولكنه يظل منخفضا عن سعره في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 

وسجل سعر الجرام عيار 18 اليوم، تحركا إذ يبحث عنه الآلاف من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية من أجل الشبكة والزفاف.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 اليوم نحو  2,297 بعدما هبط إلى 2,216 جنيها ، فيما سجل سعر البيع للجرام الواحد بدون أي مصنعية نحو 2,280  جنيها .

الذهب 

الذهب مباشر الآن 

ويرصد لكم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم سعر الذهب على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 3,063 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,680 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,297 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,787 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 21,280  جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر مصنعية الذهب على كل جرام فتهم كل من يغرب في شراء الأصفر سواء كان مشغولات ذهبية أو غيرها.

ولحساب السعر الخاص بالمصنعية على كل جرام، فيبدأ من 6-10 % من سعر الجرام ، وقد يكون بين 80-150 جنيها في محلات صاغة أخرى.

سعر الذهب سعر الذهب الان الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

موضوعات متعلقة

مفاجأة بأسعار الذهب.. تراجع عالمي وقرار حكومي لتهدئة السوق| هدية للمقبلين على الزواج

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي لـ فيتوريا .. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

السكة الحديد ملكية عامة للشعب.. وزارة النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين

اليوم.. انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

بمنازلهم أو ممرات النزوح.. الصليب الأحمر يطالب بحماية المدنيين في غزة

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الظهير الأيسر لبيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة بإطلالة شتوية مثيرة للجدل| شاهد

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

إطلالة شتوية.. أسما شريف منير تتألق بصور جديدة| شاهد

بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ