300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب تحركا جديدا مخالفة كل التوقعات بعد قرار الحكومة الأخير بشأن واردات الذهب وإعفائها من الجمارك استمرارا بالعمل للقرار الذي صدر في إبريل الماضي لمدة 6 أشهر إضافية.

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف ليتخطى الـ 2600 جنيه بعدما هبوط ليلامس الـ 2550 جنيها قبل يوم.

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سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وسجل سعر الجرام عيار 18 اليوم ، تحركا طفيفا حيث يبحث عنه الآلاف من الراغبون في شراء المشغولات الذهبية من أجل الشبكة والزفاف.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 اليوم نحو 2,237 بعدما هبط إلى 2,216 جنيها ، فيما سجل سعر البيع للجرام الواحد بدون أي مصنعية نحو 2,220 جنيها .

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يسجل 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في السوق ويباع ويشترى به غالبا الجنيه الذهب والسبائك على اختلاف أوزانها.

وتحرك الجنيه الذهب بنحو يزيد على 300 جنيه إذ سجل اليوم 20880 جنيها بعدما سجل نحو 20520 جنيها، ولكنه يظل منخفضا عن سعره بعد قرار تمديد إعفاء واردات الذهب من الجمارك ، والذي سجل 21080 جنيها.

الذهب مباشر الآن

ويرصد لكم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم سعر الذهب على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر، 2,983 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,610 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,237 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء: 1,740 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع: 20,720 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وأما سعر مصنعية الذهب على كل جرام فتهم كل من يغرب في شراء الأصفر سواء كان مشغولات ذهبية أو غيرها.

ويبدأ سعر مصنعية الذهب من 6-10 % من سعر الجارم ، وقد يكون بين 80-150 جنيها في محلات صاغة آخرى.