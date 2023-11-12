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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب، اليوم الأحد 12- 11 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14بيع 1,713 شراء 1,727 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740 جنيها.

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر


الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880 جنيها.
الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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