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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 5- 11- 2023

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب، والتي تنهتي باسعار الذهب اليوم الأحد 5- 11 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم الأحد 5- 11- 2023

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,926 شراء 2,949 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,682 شراء 2,703 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,560 شراء 2,580 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,194 شراء 2,211 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,707 شراء 1,720 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,463 شراء 1,474 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 90,990 شراء 91,701 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,480 شراء 20,640 جنيه.
الكيلو بيع 2,925,714 شراء 2,948,571 جنيه.

الذهب 

 

سعر الذهب الخميس 2- 11- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,880 شراء 2,903 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,640 شراء 2,661 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,520 شراء 2,540 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,160 شراء 2,177 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,680 شراء 1,693 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,440 شراء 1,451 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 89,568 شراء 90,279 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,160 شراء 20,320 جنيه.
الكيلو بيع 2,880,000 شراء 2,902,857 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الأربعاء 1- 11- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,903 شراء 2,926 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,661 شراء 2,682 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,540 شراء 2,560 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,177 شراء 2,194 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,693 شراء 1,707 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,451 شراء 1,463 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 90,279 شراء 90,990 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,320 شراء 20,480 جنيه.
الكيلو بيع 2,902,857 شراء 2,925,714 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الثلاثاء 31- 10- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,943 شراء 2,966 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,698 شراء 2,719 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,575 شراء 2,595 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,207 شراء 2,224 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,717 شراء 1,730 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,471 شراء 1,483 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 91,523 شراء 92,234 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,600 شراء 20,760 جنيه.
الكيلو بيع 2,942,857 شراء 2,965,714 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الأثنين 30 - 10- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,909 شراء 2,920 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,666 شراء 2,677 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,545 شراء 2,555 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,181 شراء 2,190 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,697 شراء 1,703 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,454 شراء 1,460 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 90,457 شراء 90,812 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,360 شراء 20,440 جنيه.
الكيلو بيع 2,908,571 شراء 2,920,000 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الأحد 29- 10- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,926، شراء 2,949 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,682، شراء 2,703 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,560، شراء 2,580 جنيه.
 

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,194، شراء 2,211 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,707، شراء 1,720 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,463 شراء، 1,474 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 90,990، شراء 91,701 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 20,480، شراء 20,640 جنيه.

الكيلو بيع 2,925,714، شراء 2,948,571 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

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