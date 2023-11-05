سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، استقرارا، مع بداية التعاملات الأسبوعية، وكذلك استقرار في أسعار أعيرة الذهب في بداية اليوم.. وخلال هذه الجولة الاقتصادية نوضح تفاصيل أسعار الدولار والذهب.



قدمت ندى باهي مقدمة نشرة صدى البلد، تغطية، توضح فيها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5-11-2023، داخل البنوك المصرية، ويعتبر هذا الشهر الرابع للاستقرار.

ففي البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وفي بنوك القطاع الخاص، وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وذلك في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإمارات دبي الوطني.

وعن تبعات قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية؛ فتبحث لجان الألكو داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا تداعيات هذا القرار.

ومن المقرر أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، على سعر الفائدة على كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.

لجان الألكو هي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة، في عمليات تثبيت العائد على المنتجات المصرفية سواء الشهادات الادخارية، وحسابات التوفير، والحسابات الأخرى، بخلاف قروض التجزئة المختلفة.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، خلال اجتماعهـا يوم الخميس الماضي، أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى، فسجل سعر اليورو 32.95 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراء

وجاء سعر الجنيه الإسترليني 37.80 جنيه للبيع، و37.67 جنيه للشراء، أما سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.



وسجل سعر الدينار الكويتي100.15 جنيه للبيع، و99.81 جنيه للشراء .

والآن نأخذ حضراتكم في جولة لأسعار الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، حيث تستقر أسعار الذهب في بداية اليوم، بعد ارتفاع طفيف أمس بقيمة 10 جنيهات.

وسجل عيار 24 وهو الأعلى فئة نحو 2914 جنيها للبيع و 2937 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2570 جنيها.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2186 جنيها للبيع و 2203 جنيهات للشراء، ووصل سعر عيار 14 نحو 1700 جنيه للبيع و 1713 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 90.634 جنيها للبيع و 91.345 جنيها للشراء، ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.914 مليون جنيه للبيع و 2.94 مليون جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.4 ألف جنيه للبيع و 20.56 ألف جنيه للشراء، هذه الأسعار دون سعر المصنعية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.