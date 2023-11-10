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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل .. وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب تراجعا ملحوظا اليوم في مصر بعد ساعات من اعتماد الحكومة القرار الجديد بشأن واردات الذهب ، إذ تراجع سعر الأصفر بعد قفزة جنونية، وصلت بسعر عيار 24 إلى أكثر من 3 آلاف جنيه الأيام القليلة الماضية.

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سعر الذهب الآن

ويهتم الآلاف اليوم بالتعرف على سعر الذهب الآن ، إذ يغير سعر الأصفر على مدار اليوم على حسب حجم الإقبال على البيع والشراء والسعر العالمي ، فمثلا إذ زاد الإقبال على شراء المعدن خاصة عيار 21 فيرتفع السعر وعلى العكس إذ قل الإقبال على الشراء يتراجع السعر.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر 

وعن سعر الجنيه الذهب ، فيفضله الكثير من أجل الاستثمار وحفظ الأموال ، إذ شهد خلال قفزة جنونية الأيام الماضية نحو 21080 جنيها ، ليتراجع سعره اليوم بقوة بفارق نحو 300 جنيه.

ويبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب والذي يزن نحو 8 جرامات من أعلى عيار في مصر وهو عيار 24، إذ سجل اليوم بحد أدنى 20,640 جنيها.

الذهب

الذهب مباشر الآن 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية في هذا التقرير ، وللعلم يتغير سعر الذهب باستمرار على مدار اليوم قد يزيد أو يتراجع على حسب حركة السوق ومتغيراته، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر، 2,971 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,600 جنيه للشراء بعد 625 جنيها.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الجمعة : 2,229 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,733 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 20,640 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية 

ويعتبر سعر مصنعية الذهب من أهم ما يبحث عنه الراغبون في شراء الشبكة والمشغولات الذهبية بشكل عام، حيث يبدأ سعر المصنعية من 6 إلى 10 % من سعر الجرام، بينما قد يكون نحو 80 -150 جنيها في محلات الصاغة الآخرى.

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