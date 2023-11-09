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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

 

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2994 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2610 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2246 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20880 جنيها.
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