500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا، إذ هوت أسعار المعدن الأصفر، بعدما تخطى سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة الـ 3000 جنيه بدون مصنعية.

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وبعد أن لامس سعر جرام الذهب عيار 21 أمس الـ 2650 جنيها، تراجع بقوة اليوم إلى مستويات متدنية وهو ما يبحث عنه الكثير من المشترين، والذي جاء وفقا للتوقعات بعد إعلان قرار الحكومة.

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

وهبط سعر الذهب بقوة اليوم، إذ قررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس ، برئاسة مصطفى مدبولي مد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر آخرى، بعد انتهائه في أكتوبر الماضي، ليؤثر بذلك على سوق الذهب خلال ساعات قليلة .

وفقد سعر الجنيه الذهب نحو 500 جنيه خلال هذه الساعات القليلة بعد إعلان قرار الحكومة الجديد، إذ سجل كل جنيه (وهو يزن 8 جرامات من عيار 24) ، نحو 20,520 جنيها كأقل سعر اليوم ، بعدما سجل أمس 21000 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

فيما هبط سعر الجرام من العيار المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء وبيع الذهب ، وهو عيار 18 إلى نحو 2,199 كأقل سعر للبيع .، بعدما سجل أمس 2,250 جنيها.

الذهب

الذهب مباشر الآن

وفي هذا التقرير المفصل، يقدم لكم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير سعر الذهب باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 2,954 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,585 جنيهات للشراء بعد 625 جنيها أمس.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,216 جنيها بعد 2,250 جنيها أمس.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,723 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 20,520 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم المقبلون على شراء المشغولات خاصة ، بالبحث عن قيمة سعر المصنعية التي تضاف على كل جرام، إذ يتم إضافة بين 6-10% من سعر الجرام كمصنعية ، وقد تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.