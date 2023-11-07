120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

هبط أسعار الذهب، عالميا، إلى أدنى مستوى في أسبوعين في ظل تعافي مستويات الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وتراجع سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء إلى 1964 دولارا للاوقية، بعد أن كسر حاجز ال 2000 دولار الأسبوع الماضي.

و ترقب الأسواق حديث رئيس البنك جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، وما قد ينتج عن هذا من تغير في الأسواق.

سعر الذهب عالميا

وانخفض الذهب بمقدار 8 دولارا اليوم مقارنة باسعار امس، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1967 دولارا للأونصة.

سعر الذهب في مصر

إما في مصر شهدت اسعار الذهب تحرك طفيف، وسجل سعر الجنيه الذهب 20920 جنيه مقابل 20800 جنيه بالامس بارتفاع بلغ 120 جنيها.

وعلى مستوى الجرامات

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,605 شراء 2,615

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,233 شراء 2,241

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,977 شراء 2,989

سعر الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,977 شراء 2,989 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,729 شراء 2,740 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,605 شراء 2,615 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,233 شراء 2,241 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,737 شراء 1,743 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,489 شراء 1,494 الاونصة بيع 92,589 شراء 92,945 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,840 شراء 20,920 الكيلو بيع 2,977,143 شراء 2,988,571

فشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.

خلال اليومين القادمين، هناك مزادات لسندات الخزانة الأمريكية، وإذا رأينا تراجعا في الطلب على السندات فقد يؤدي هذا إلى ضغوط لرفع عوائد السندات، وهو الأمر السلبي على أسعار الذهب الذي من المتوقع أن توسع من خسائرها وتستهدف المستوى 1950 دولارا للأونصة.