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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

صدى البلد

تعافى الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر الدولار الذي  يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3%، واستطاع العودة إلى التداول فوق المستوى 105.

ضغط ذلك بالسلب على أسعار السلع، وعلى رأسها الذهب في ظل العلاقة العكسية مع الدولار.

جاء ذلك بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي نيل كشكاري يوم أمس الذي أشار إلى أنه غير مقتنع أن ارتفاع أسعار الفائدة قد وصل إلى نهايته.

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سعر الدولار مقابل الجنيه

وفي البنوك المصرية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم، وسجل في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري وبنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 

 وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الأهلى، مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم 


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 2 - 10 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.92 جنيه للشراء و33.08 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.02 جنيه للشراء و33.19 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.15 جنيه للشراء و33.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 12 - 22 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.90 جنيه للشراء و38.10 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.02 جنيه للشراء، و38.22 جنيه للبيع .

 

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.32 جنيه للشراء و38.45 جنيه للبيع.

سعر صرف العملات العربية 


وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا لأقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.98 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي .

الدولار مؤشر الدولار وبالنسبة للعملات العربية سجل الريال السعودي 8 19 جنيه للشراء و8 22 جنيه للبيع وسجل الدرهم الإماراتي 8 38 جنيه للشراء و8 39 جنيه للبيع وسجل الدينار الكويتي تراجعا لأقل من 100 جنيه حيث سجل 98 98 جنيه لل السلع الذهب اسعار الفائدة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الاسترليني العملات العربية

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