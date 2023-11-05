بعد قرار المركزي.. تعرف على شهادات الادخار الأعلى فائدة في البنوك

قرر البنك المركزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.

سعر الفائدة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وتواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

واكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة

ويقدم موقع “صدى البلد” خلال هذا التقرير أفضل شهادات ادخار موجودة في البنوك حاليا، للراغبين في استثمار أموالهم بشكل آمن.

شهادات البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين بفائدة 19%؜ ثابت و22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

شهادات بنك مصر 2023

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

أصدر البنك العربي الأفريقي شهادة إدخار جديدة بعائد 65%، بالجنيه المصري فقط وللعملاء الأفراد.

طرح شهادات استثمار جديدة

وكشف البنك العربي الأفريقي عن تفاصيل شهادة الادخار الجديدة، موضحا أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

ووفقا للبنك، تبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات بنسبة الفائدة 65% يتم استلام العائد فى نهاية المدة.

وأوضح البنك أن شهادة الادخار البنكية الجديدة طرحت للأفراد فقط وبالجنيه المصري فقط.

شهادة البنك العربي الأفريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لجميع العملاء من الأفراد.

وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كالتالي:

مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.

كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً.

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

مدة الشهادة : ثلاث سنوات.

نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما.

دورية صرف العائد: العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة.

العملة: الجنيه المصري.

العملاء: الأفراد فقط.

الاسترداد الجزئي غير متوفر.

التجديد التلقائي غير متاح.

شهادة بنك التنمية الصناعية

تصدر شهادة شهادة " اختيارك" الثلاثية ذات العائد الثابت بالعملة المحلية للأفراد بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه مصرى ومضاعفاتها.

الحد الأدني 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصرى بدون حد أقصى.

الشهادة اسمية ولا يجوز التنازل عنها.

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

سعر العائد ثابت طوال مدة الشهادة طبقاً لدورية صرف العائد:

دورية صرف أسبوعي بعائد 16.50% سنوياً

دورية صرف شهري بعائد 17.00% سنوياً

دورية صرف ربع سنوي بعائد 17.25% سنوياً

دورية صرف نصف سنوي بعائد 17.50% سنوياً

دورية صرف سنوية بعائد 18.50% سنوياً

يمكن شراء الشهادات بأسماء الغير وأسماء القصر بالشروط والأحكام المنظمة لها بتعليمات البنك.

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

في حالة استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق.

يتم إعادة احتساب العائد على أساس العائد المستحق عن الشهور الكاملة فقط بعد تطبيق غرامة استرداد من السعر المحتسب وفقاً لما يلي:

%6.00 إذا تم الإسترداد من الشهر السابع وحتى نهاية السنة الأولى.

%5.00 إذا تم الاسترداد خلال العام الثاني.

%4.00 إذا تم الاسترداد خلال العام الثالث وحتى قبل تاريخ الاستحقاق.

يمكن الإقتراض بضمان الشهادة في حدود 95% من قيمتها الاسمية، وبمعدل عائد 2% بحد أدنى ىفوق العائد الساري على الشهادة.

تجدد الشهادة تلقائياً ما لم يرد من العميل قبل تاريخ الاستحقاق خلاف ذلك، ويسرى على التجديد الأسعار والشروط والأحكام الخاصة بالشهادات المعلنة بالبنك في حينه.

البنك الأهلي الخليجي

أعلن البنك الأهلي الخليجي عن طرح شهادة جديدة، تحت مسمى “ثروة بلس” بمعدل عائد ثابت خلال السنة الأولى قدره 23% سنويا، ومعدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.