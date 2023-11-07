أدنى مستوى من 14 يوما.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن

تغيرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-11-2023، عالميا، إلى أدنى مستوى في أسبوعين في ظل تعافي مستويات الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.
و ترقب الأسواق تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي، إلى جانب حديث رئيس البنك جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، وما قد ينتج عن هذا من تغير في الأسواق.
سعر الذهب عالميا
وانخفض الذهب بمقدار 11 دولارا ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1964 دولارا للأونصة،.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,605 شراء 2,615
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,233 شراء 2,241
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,977 شراء 2,989
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,977 شراء 2,989
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,729 شراء 2,740
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,605 شراء 2,615
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,233 شراء 2,241
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,737 شراء 1,743
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,489 شراء 1,494
|الاونصة
|بيع 92,589 شراء 92,945
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,840 شراء 20,920
|الكيلو
|بيع 2,977,143 شراء 2,988,571
فشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.
خلال اليومين القادمين، هناك مزادات لسندات الخزانة الأمريكية، وإذا رأينا تراجعا في الطلب على السندات فقد يؤدي هذا إلى ضغوط لرفع عوائد السندات، وهو الأمر السلبي على أسعار الذهب الذي من المتوقع أن توسع من خسائرها وتستهدف المستوى 1950 دولارا للأونصة.