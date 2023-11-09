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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غير متوقع..سعر الذهب اليوم الخميس 9 - 11- 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب، والتي تنهتي باسعار الذهب اليوم الخميس 9- 11 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم الخميس 9 - 11- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24بيع 2,937 شراء 2,960 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22بيع 2,692 شراء 2,713 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21بيع 2,570 شراء 2,590 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18بيع 2,203 شراء 2,220 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14بيع 1,713 شراء 1,727 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12بيع 1,469 شراء 1,480 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 91,345 شراء 92,056 جنية.
الجنيه الذهب بيع 20,560 شراء 20,720 جنية.
الكيلو بيع 2,937,143 شراء 2,960,000 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

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