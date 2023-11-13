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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: أسواق الذهب تترقب بيانات التضخم الأمريكية وعيار21 يسجل 2625 جنيهًا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية غدًا الثلاثاء، للحصول على إشارات بشأن مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2625 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 1939 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2250 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21000 جنيه.


كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا،  وبنسبة 1 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 53 دولارًا وبنسبة، 2.7 %، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1992 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا. 


وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، والتي من المقرر صدورها غدًا الثلاثاء  للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.


وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل الأوقية أدنى مستوى لها في شهر، عقب تلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، بأن المعركة مع التضخم لم تنته بعد، مع عزز من التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة.


وكانت لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي قد قررت خلال اجتماع أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عامًا.

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