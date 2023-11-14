مفاجأة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن الآن

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة يحرص الكثيرين من المواطنين على معرفتها يوميا خاصة الراغبين فى الاستثمار ، فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار.

استقرار في أسعار الذهب

ويحرص أيضا الراغبين في شراء الشبكة على معرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد بسبب الحرب فى غزة.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدأت أسعار الذهب بحالة استقرار على مستوي جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,640 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017

عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766

عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640

عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263

عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760

عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509

الاونصة بيع 93,122 شراء 93,833

الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,120

الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

فيما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% عند المستوى 1937 دولار للأونصة، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى عند 1934 دولار للأونصة.

وشهد الذهب الأسبوع الماضي انخفاض في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولار من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي.



المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.