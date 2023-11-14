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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة يحرص الكثيرين من المواطنين على معرفتها يوميا خاصة الراغبين فى الاستثمار ، فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار.

استقرار في أسعار الذهب

ويحرص أيضا الراغبين في شراء الشبكة على معرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد بسبب الحرب فى غزة.

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عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

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ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.. عيار 21 بكام؟

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدأت أسعار الذهب بحالة استقرار على مستوي جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,640 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017
عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766
عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640
عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263
عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760
عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509
الاونصة بيع 93,122 شراء 93,833
الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,120
الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

فيما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% عند المستوى 1937 دولار للأونصة، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى  عند 1934 دولار للأونصة.

وشهد الذهب الأسبوع الماضي انخفاض في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولار من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي.

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للسيطرة على أسعار المعدن الأصفر محليا.. مد إعفاء واردات الذهب من الجمارك

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تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم 130-11-2023.. ومفاجأة في عيار 21 |فيديو


المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.

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