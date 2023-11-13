للسيطرة على أسعار المعدن الأصفر محليا.. مد إعفاء واردات الذهب من الجمارك

دعمت الدولة المصريين بالخارج، عن طريق مد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4283) لسنة 2023، بشان قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية.

مد إعفاء الذهب من الجمارك

وأوضح القرار، انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (207) لسنة 2020 ؛ وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1801) لسنة 2023، بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافـذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود الجمركية وأرقام (7113.19) و(71080.20) و( 7113.19) من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (4283) لسنة 2023، بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1801) لسنة 2023، بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود الجمركية أرقام «7108.13» و«71080.20» و«7113.19»، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من 11 /11 /2023 على أن تنتهي 10 /5 /2024.

وأضاف في بيان السبت، أن القرار يشمل إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وأشار إلى أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، فضلا عن أن الذهب يعتبر زينة وخزينة.

بشرى للمقبلين على الزواج

وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بقرار إعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة على قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو من العام المقبل 2024.

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الذهب سلعة داخل السوق تتأثر بسعر الدولار، وإن البعض يبيع الذهب بسعر الدولار، وسعر الدولار الذهبي وصل إلى 45 جنيها، و47 جنيها.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه مع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر، فأسعار الذهب شهدت انخفاضات بعد هذا القرار.

وأشار عبده، إلى أن قرار مجلس الوزراء بمد العمل بقرار إعفاء الذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية يعمل على ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، خاصة بعد انخفاض تحويلات المصريين من الخارج، وذلك بسبب وجود فارق سعر الدولار بين السعر الرسمي، والسوق السوداء كبير.

توقعات الأرباح من الشعبة

والقرار بشكله الحالي يسمح بدخول السبائك الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعنى دخول المزيد من الذهب من الخارج، وبحسب شعبة الذهب فإن المبادرة منذ اطلاقها ساهمت فى دخول قرابة 3 طن من الذهب مما ساهم فى ضبط حركة الأسعار، كما يسمح القرار بدخول الذهب المشغول بكافة أشكاله مع ضرورة وجود فاتورة تثبت قيمة المصنعية.

وتوقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج لمدة 6 أشهر أخرى، مشيرا إلى أن المبادرة منذ إطلاقها فى شهر مايو من العام الجارى، ساهمت في دخول حوالى 3 أطنان تقريباً، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الصعود في حركة المعدن الثمين.

والجدير بالذكر، أن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 قرار سوف يكون له مردود إيجابي على استقرار أسعار الذهب أو خفضها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالدولار وهذا القرار سوف يغطي التجار من الضريبة مما يؤدي إلي خفض الأسعار أو استقرارها.

وهذا القرار بمثابة بشرى سارة للمقبلين علي الزواج مما يجعل الذهب في متناول الجميع ويحافظ علي أسعاره بدلا من ارتفاعها بشكل جنوني، ويتم مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024.