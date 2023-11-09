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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر يخفض الأسعار

الذهب
الذهب

أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن هناك أكثر من سعر للدولار في السوق، فهناك السعر الرسمي بـ 30 جنيها و90 قرشا، ولكن هناك سعرا للدولار في السوق السوداء.

وأوضح عبده أن هناك ما يسمى الدولار الذهبي، ودولار السيارات، ودولار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن كل تاجر يشتري السلع السالف ذكرها بسعر مختلف للدولار.

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية، إن الذهب سلعة داخل السوق تتأثر بسعر الدولار، وإن البعض يبيع الذهب بسعر الدولار، وسعر الدولار الذهبي وصل إلى 45 جنيها، و47 جنيها.


وأشار إلى أنه مع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر، فأسعار الذهب شهدت انخفاضات بعد هذا القرار.

وذكر أن تحويلات المصريين من الخارج انخفضت لأن فارق سعر الدولار بين السعر الرسمي، والسوق السوداء كبير، ويصل إلى 17 جنيها في الدولار الواحد.
 

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