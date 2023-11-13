قرار حكومي.. مد إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨٣ لسنة ٢٠٢٣بشان قانون الضريبة علي القيمة المضافة .



وأوضح القرار انه بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ بإعفاء واردات الذهب

الواردة للمنافـذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود

الجمركية أرقام (۷۱۰۸,۱۳) و( ۷۱۰۸,۲۰) و( ۷۱۱۳۱۹) من الضريبة الجمركية

والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك لمدة ستة أشهر .

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛قرر رئيس الوزراء مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه لمدة ستة أشهر تبدأ من ١١/١١/٢٠٢٣ وتنتهي في ١٠/٥/٢٠٢٤.