بعد قرار الحكومة.. بشرى سارة بشأن سعر الذهب في مصر

رحب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024.



خفض أسعار الذهب بعد قرار الحكومي

وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 قرار سوف يكون له مردود إيجابي على استقرار أسعار الذهب أو خفضها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالدولار وهذا القرار سوف يغطي التجار من الضريبة مما يؤدي إلي خفض الأسعار أو استقرارها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا القرار بمثابة بشرى سارة للمقبلين علي الزواج مما يجعل الذهب في متناول الجميع ويحافظ علي أسعاره بدلا من ارتفاعها بشكل جنوني.

مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.