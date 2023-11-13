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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم 130-11-2023.. ومفاجأة في عيار 21 |فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الاثنين 13 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2977 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2605 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2233 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 20640 جنيها.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18

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