نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر في القاهرة والمحافظات 2023

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، الموافق 29 ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات خلال الشهرين الماضيين بقيمة 400 جنيه في الجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 جنيه نحو 2200 في 13 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 2610 جنيه في 13 نوفمبر الجاري، وعلي المستوي العالمي يشهد الذهب حالة من التذبذب بين ارتفاعات و انخفاضات مسجلا 1940 دولار للأوقية الواحدة مقارنة بـ2007 دولار نهاية أكتوبر الماضي.

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرا منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه مصري وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي .

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية داخل المزارع، اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

عز بـ 42 الف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم، الاثنين 13 نوفمبر 2023، وشهدت أسعار الحديد استقرار منذ بداية نوفمبر الجاري مقارنة بارتفاعات في أكتوبر الماضي سجلت نحو 5 آلاف جنيه في الطن الواحد، بينما تراجعت أسعار أسعار الأسمنت بشكل طفيف.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري