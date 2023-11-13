عز بـ 42 الف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم، الاثنين 13 نوفمبر 2023، وشهدت أسعار الحديد استقرار منذ بداية نوفمبر الجاري مقارنة بارتفاعات في أكتوبر الماضي سجلت نحو 5 آلاف جنيه في الطن الواحد، بينما تراجعت أسعار أسعار الأسمنت بشكل طفيف.

أسعار مواد البناء في مصر



أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 42000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الاثنين 41000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين إلى 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 39000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين 37000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين 37000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين 37000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين 36500 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الاثنين نحو 2200 جنيه لطن المسلح بتراجع 50 جنيها منذ بداية الشهر الجاري .

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الاثنين نحو 2140 جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الإثنين 2000 جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا اليوم الإثنين 2000 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الإثنين 2010 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة السويس اليوم الإثنين 2180 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء 42.5 اليوم الإثنين 2000 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 2200 جنيه للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الإثنين 2400 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكري بني سويف" اليوم الاثنين نحو 2010 جنيه للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.