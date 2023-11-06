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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تحريك البنزين..أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

أسعار الحديد و الأسمنت
أسعار الحديد و الأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد 

يبحث المواطنين عن  أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنيين 6- 11- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

عز بـ 42000 جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

أسعار الحديد اليوم الإثنين 30-10-2023

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

عز بـ 42 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

بسعر المصنع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الأسمنت 

أسعار الحديد اليوم

  1. المعادى  37,000 جنية للطن.
  2. الكومى  37,000 جنية للطن.
  3. المراكبى  37,000 جنية للطن.
  4. عطيه  38,000 جنية للطن. 
  5. العشرى  37,000 جنية للطن. 
  6. المصريين  39,000 جنية للطن.
  7. الجيوشى للصلب  غير متاح
  8. سرحان  37,000 جنية للطن. 
  9. مصر ستيل  36,500 جنية للطن.
  10. بيانكو  36,500 جنية للطن.
  11. عز  42,000 جنية للطن.
  12. بشاى  41,000 جنية للطن.
  13. مصر الوطنية للصلب العتال  38,000 جنية للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 

 

  1. سعر اسمنت المنيا 2000 جنيه
  2. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
  3. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
  4. سعر اسمنت اسيوط 1,900 جنيه
  5. سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه
  6. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
  7. مصر للأسمنت المنيا المعلم  1,950.00جنيه
  8. سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه
  9. سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه
  10. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
  11. مصر للأسمنت المنيا المعلم  1,950.00جنيه
  12. سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه
  13. سعر اسمنت المسلح 2,070 جنيه
  14.  سعر أسمنت النصر 2,020 جنيه
  15.  سعر اسمنت الممتاز 2040 جنيه
  16.  سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه
الأسمنت 
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