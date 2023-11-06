بعد تحريك البنزين..أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد

يبحث المواطنين عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنيين 6- 11- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

الأسمنت

أسعار الحديد اليوم

المعادى 37,000 جنية للطن. الكومى 37,000 جنية للطن. المراكبى 37,000 جنية للطن. عطيه 38,000 جنية للطن. العشرى 37,000 جنية للطن. المصريين 39,000 جنية للطن. الجيوشى للصلب غير متاح سرحان 37,000 جنية للطن. مصر ستيل 36,500 جنية للطن. بيانكو 36,500 جنية للطن. عز 42,000 جنية للطن. بشاى 41,000 جنية للطن. مصر الوطنية للصلب العتال 38,000 جنية للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت

سعر اسمنت المنيا 2000 جنيه سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه سعر اسمنت اسيوط 1,900 جنيه سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,950.00جنيه سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,950.00جنيه سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه سعر اسمنت المسلح 2,070 جنيه سعر أسمنت النصر 2,020 جنيه سعر اسمنت الممتاز 2040 جنيه سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه