لو هتبني.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 22-8- 2023، لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهم عصب مواد البناء، والتي استقرت في الفترة الأخيرة.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر طن حديد المراكبى 33,000 جنيه للطن سعر طن حديد عطية 32,000 جنيه للطن سعر طن حديد العشرى 32,500 جنيه للطن سعر طن حديد المصريين 32,500 جنيه للطن سعر طن حديد الجيوشى للصلب غير متاح سعر طن حديد سرحان 31,500 جنيه للطن سعر طن حديد مصر ستيل 31,500 جنيه للطن سعر طن حديد بيانكو 31,700 جنيه للطن سعر طن حديد عز 36,000 جنيه للطن سعر طن حديد بشاى 34,000 جنيه للطن سعر طن حديد مصر الوطنية للصلب العتال 33,000 جنيه للطن سعر طن حديد المعادى 31,500 جنيه للطن سعر طن حديد الكومى 32,000 جنيه للطن

الحديد

سعر طن الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 1820 جنيها للطن سعر طن السويس للأسمنت 1820 جنيها للطن مصر بنى سويف غير متاح سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان غير متاح سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح سعر طن السويدي 1890 جنيه للطن سعر طن العريش للإسمنت العسكري 1800 جنيه للطن سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر 1820 جنيها للطن سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5 1800 جنيه للطن سعر طن اسمنت حلوان 1830 جنيها للطن سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1780 جنيها للطن سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1800 جنيه للطن سعر طن بنى سويف تايتان غير متاح سعر طن اسمنت أسيوط الفهد 1760 جنيها للطن سعر طن اسمنت وادى النيل 1760 جنيها للطن سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح سعر طن الشركة العربيه للاسمنت المسلح 1860 جنيها للطن سعر طن جنوب الوادى 1800 جنيه للطن سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت

آخر أسعار مواد البناء

ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.