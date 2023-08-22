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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو هتبني.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت

سعر الحديد والاسمنت
سعر الحديد والاسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 22-8- 2023، لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهم عصب مواد البناء، والتي استقرت في الفترة الأخيرة.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر طن حديد المراكبى  33,000 جنيه للطن
  2. سعر طن حديد عطية  32,000 جنيه للطن
  3. سعر طن حديد العشرى  32,500  جنيه للطن
  4. سعر طن حديد المصريين  32,500 جنيه للطن
  5. سعر طن حديد الجيوشى للصلب غير متاح 
  6. سعر طن حديد سرحان  31,500  جنيه للطن
  7. سعر طن حديد مصر ستيل  31,500 جنيه للطن
  8. سعر طن حديد بيانكو 31,700 جنيه للطن
  9. سعر طن حديد عز  36,000  جنيه للطن
  10. سعر طن حديد بشاى  34,000  جنيه للطن
  11. سعر طن حديد مصر الوطنية للصلب العتال 33,000  جنيه للطن
  12. سعر طن حديد المعادى  31,500 جنيه للطن
  13. سعر طن حديد الكومى  32,000  جنيه للطن
الحديد 

سعر طن الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح
  2. سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح
  3. سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص  1820 جنيها للطن
  4. سعر طن السويس للأسمنت  1820 جنيها للطن
  5. مصر بنى سويف غير متاح
  6. سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان  غير متاح
  7. سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح
  8. سعر طن السويدي  1890 جنيه للطن
  9. سعر طن العريش للإسمنت العسكري  1800  جنيه للطن
  10. سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر  1820 جنيها للطن
  11. سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح
  12. سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5  1800 جنيه للطن
  13. سعر طن اسمنت حلوان  1830 جنيها للطن
  14. سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1780 جنيها للطن
  15. سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1800  جنيه للطن
  16. سعر طن بنى سويف تايتان  غير متاح 
  17. سعر طن اسمنت أسيوط الفهد 1760  جنيها للطن
  18. سعر طن اسمنت وادى النيل 1760 جنيها للطن
  19. سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح 
  20. سعر طن الشركة العربيه للاسمنت المسلح  1860  جنيها للطن
  21. سعر طن جنوب الوادى  1800 جنيه للطن
  22. سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح
  23. سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح 

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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