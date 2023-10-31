عز بـ 42000 جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.
وشهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في الأسعار.
وجاءت أسعار الحديد كالتالي:
سعر الحديد اليوم في شركة عز 42000 جنيه للطن
سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن
سعر حديد سرحان 37000 جنيه للطن
سعر حديد العتال 38000 جنيه للطن.
سعر حديد المصريين 39000 جنيه للطن
سعر حديد الكومي 37000 جنيه للطن
سعر العشري 37000 جنيه للطن
كما جاءت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:
سعر أسمنت المسلح اليوم 2070 جنيهًا في الطن
سعر أسمنت النصر 2020 جنيهًا للطن
سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه
سعر أسمنت العسكري 2000 جنيه
سعر أسمنت السويدي 2300 جنيه في الطن
سعر أسمنت السويس 2030 جنيهًا في الطن
سعر أسمنت حلوان 2000 جنيه في الطن
سعر أسمنت المقاوم 2000 و2350 جنيها
سعر الأسمنت الأبيض من 3550 إلى 3600 جنيه.