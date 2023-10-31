عز بـ 42000 جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في الأسعار.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:



سعر الحديد اليوم في شركة عز 42000 جنيه للطن

سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن

سعر حديد سرحان 37000 جنيه للطن

سعر حديد العتال 38000 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين 39000 جنيه للطن

سعر حديد الكومي 37000 جنيه للطن

سعر العشري 37000 جنيه للطن

كما جاءت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:

سعر أسمنت المسلح اليوم 2070 جنيهًا في الطن

سعر أسمنت النصر 2020 جنيهًا للطن

سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه

سعر أسمنت العسكري 2000 جنيه

سعر أسمنت السويدي 2300 جنيه في الطن

سعر أسمنت السويس 2030 جنيهًا في الطن

سعر أسمنت حلوان 2000 جنيه في الطن

سعر أسمنت المقاوم 2000 و2350 جنيها

سعر الأسمنت الأبيض من 3550 إلى 3600 جنيه.