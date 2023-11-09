استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت.
أسعار الحديد و الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9- 11- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.
أسعار الحديد اليوم
- مصر ستيل 36,500 جنية للطن.
- بيانكو 36,500 جنية للطن.
- عز 42,000 جنية للطن.
- بشاى 41,000 جنية للطن.
- مصر الوطنية للصلب العتال 38,000 جنية للطن.
- المعادى 37,000 جنية للطن.
- الكومى 37,000 جنية للطن.
- المراكبى 37,000 جنية للطن.
- عطيه 38,000 جنية للطن.
- العشرى 37,000 جنية للطن.
- المصريين 39,000 جنية للطن.
- الجيوشى للصلب غير متاح
- سرحان 37,000 جنية للطن.
- سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه
- سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه
- سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
- مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,950.00جنيه
- سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه
- سعر اسمنت المسلح 2,070 جنيه
- سعر أسمنت النصر 2,020 جنيه
- سعر اسمنت الممتاز 2040 جنيه
- سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه
- سعر اسمنت المنيا 2000 جنيه
- سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
- سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
- سعر اسمنت اسيوط 1,900 جنيه
- سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه
- سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
- مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,950.00جنيه