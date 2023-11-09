استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9- 11- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

أسعار الحديد اليوم

مصر ستيل 36,500 جنية للطن. بيانكو 36,500 جنية للطن. عز 42,000 جنية للطن. بشاى 41,000 جنية للطن. مصر الوطنية للصلب العتال 38,000 جنية للطن. المعادى 37,000 جنية للطن. الكومى 37,000 جنية للطن. المراكبى 37,000 جنية للطن. عطيه 38,000 جنية للطن. العشرى 37,000 جنية للطن. المصريين 39,000 جنية للطن. الجيوشى للصلب غير متاح سرحان 37,000 جنية للطن.

الأسمنت