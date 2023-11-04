مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 4-11-2023

يقدم "موقع صدي البلد" ، تقريرا حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق المصريه، وجاءت الأسعار كالتالي:-

سعر طن الحديد اليوم

سجل حديد عز نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد العتال نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد العشري نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد بيانكو نحو 36 ألف و 500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد مصر ستيل نحو 36 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد الداخلية نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد المراكبي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة المسلح نحو 2070 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة النصر نحو 2020 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة الممتاز نحو 2100 جنيهات.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة العسكري نحو 2000 جنيه.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة السويس نحو 2030 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة حلوان نحو 2000 جنيه.