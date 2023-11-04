عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 4-11-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم "موقع صدي البلد" ، تقريرا حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق المصريه، وجاءت الأسعار كالتالي:-

 

سعر طن الحديد اليوم 

 

سجل حديد عز نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد  سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد العتال نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد  المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد العشري نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد  المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد بيانكو نحو 36 ألف  و 500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد  مصر ستيل نحو 36 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد  الداخلية نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد المراكبي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

 

عز بـ 42000 جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

أسعار الحديد اليوم الإثنين 30-10-2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 27-10-2023

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

 

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية 

 

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة المسلح نحو 2070 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة النصر نحو 2020 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة الممتاز نحو 2100 جنيهات.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة العسكري نحو 2000 جنيه.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة السويس نحو 2030 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت من إنتاج شركة حلوان نحو 2000 جنيه.

 

 

 

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت أسعار مواد البناء أسعار حديد عز أسعار حديد بشاي أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

ترشيحاتنا

مصادر لبنانية: إسماعيل هنية التقى المرشد الإيراني قبل أيام

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وعمرو عبد الجليل يزاحمه

وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا غدا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

تعرف على شروط مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية | تفاصيل

هل يجوز الاشتراك مع الجزار بسبع الذبيحة كعقيقة ؟.. الموقف الشرعي

وزير الصحة: 150 سيارة إسعاف متمركزة في محيط معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيان لإدارة أعمال القتال غير النمطية

الجيش الثالث الميداني ينفذ بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

فيديو

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

هل يرتفع مجددا؟ .. سعر جرام الذهب ومفاجأة في عيار 21

سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ