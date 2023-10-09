تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

يرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأثنين 9- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

الحديد

تراجع أسعار الحديد في مصر

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 آلاف جنيه.

سعر حديد عز اليوم

وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 11 ألف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.

أسعار الحديد اليوم

سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه سعر حديد المدينة 32,900 جنيه سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه سعر حديد عنتر 31,600 جنيه سعر حديد عز 33,500 جنيه سعر حديد المصريين 32,500 جنيه سعر حديد بشاي 33,000 جنيه سعر حديد العتال 32,800 جنيه سعر حديد عطية 32,700 جنيه سعر حديد سرحان 31,800 جنيه سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه سعر حديد الكومي 32,400 جنيه سعر حديد المعادي 32,200 جنيه سعر حديد العشري 32,500 جنيه سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت