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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار الحديد و الأسمنت
أسعار الحديد و الأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

يرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأثنين 9- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

الحديد 

 

تراجع أسعار الحديد في مصر

 

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 آلاف جنيه.

سعر حديد عز اليوم

وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو  11 ألف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.

أسعار الحديد اليوم

  1. سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه
  2. سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه
  3. سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه
  4. سعر حديد المدينة 32,900 جنيه
  5. سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
  6. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
  7. سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه
  8. سعر حديد عنتر 31,600 جنيه
  9. سعر حديد عز 33,500 جنيه
  10. سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
  11. سعر حديد بشاي 33,000 جنيه
  12. سعر حديد العتال 32,800 جنيه
  13. سعر حديد عطية 32,700 جنيه
  14. سعر حديد سرحان 31,800 جنيه
  15. سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه
  16. سعر حديد الكومي 32,400 جنيه
  17. سعر حديد المعادي 32,200 جنيه
  18. سعر حديد العشري 32,500 جنيه
  19. سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

تراجع الصلب.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

11 ألف جنيه.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 
  1.   سعر أسمنت الممتاز 2060 جنيه 
  2. سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه 
  3. سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه 
  4. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه 
  5. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه 
  6. سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه 
  7. سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه
  8. سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه
  9. سعر أسمنت المسلح 1990 جنيه
  10. أسمنت النصر 1970 جنيه
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