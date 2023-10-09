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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

اسعار الحديد والاسمنت
اسعار الحديد والاسمنت في مصر

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الاثنين 9 أكتوبر 2023، وشهدت أسعار الحديد منذ بداية الشهر الجاري انخفاضا كبيرا بقيمة 11 ألف جنيه ليسجل متوسط سعر طن الحديد 33500 جنيه بدلا 45 ألف جنيه .

 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر 


أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر حديد عز 33500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 33000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال إلى 32800 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية  32000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان  31800 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي 32500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين  32500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي 32400 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي 32200 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى 32500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل 32100 جنيه للطن الواحد.

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11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

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تراجع الصلب.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الاثنين  نحو 2020 جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت  اليوم الاثنين نحو  1970 جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط 2070 جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا 1970 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل 1880 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين 2050 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة أسوان  2150 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان 1950 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت السويدي 2150 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" نحو 1960 جنيها للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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