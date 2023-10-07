عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية إلى 45 ألف جنيه للطن ليتراجع ويسجل 34737.63 جنيه كمتوسط سعر بفارق 11 ألف جنيه.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

 

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبيرة.

txt

تراجع الصلب.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

txt

الحديد نزل.. أسعار مواد البناء اليوم السبت 7-10-2023


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 34737.63  ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 11 آلاف جنيه.

وانخفض سعر حديد عز ما يقرب من 300 جنيها حيث سجل اليوم 35856 جنيهًا للطن، كما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 34737.63 جنيها للطن، فيما انخفض سعر الأسمنت مسجلًا 1982.17جنيهًا.

أسعار حديد عز 


وبلغ سعر حديد عز اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 متوسط  35856.67 جنيه فيما سجل أدنى سعر 35856.67 جنيه / طن كما سجل أعلى سعر 35856.67 جنيه / طن.

أسعار الحديد اليوم

- سجل متوسط أسعار الحديد بشاي 33000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

-بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن.

- وبلغت أسعار حديد الكومي 32400 جنيه للطن

- كما سجل العشري 32500 جنيه للطن

- فيما سجل سعر الحديد المعادي 32200 جنيه

- سجل سعر حديد بيانكو 32000 جنيه.

- كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل 32100 جنيه للطن

- فينا سجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيه، وعطية سعر 32700 جنيه

- سجل حديد المراكبي سعر 32500 جنيه للطن.

-سجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 32000 و33000 جنيه

-  بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 31000 جنيه و32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

- سجل أسمنت المسلح اليوم 2000 جنيه في الطن
-  كما سجل أسمنت النصر 1940 جنيهًا للطن

- الممتاز سجل 2040 جنيهًا

- سجل سعر أسمنت العسكري 1870 جنيهًا.

- فيما سجل أسمنت السويدي 2130 جنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا في الطن.

txt

أسعار الحديد و الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 10-7-2023

txt

تراجع الأسمنت.. أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين

-  وسجل أسمنت حلوان 1940 جنيهًا في الطن.

- وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1260 إلى 1320 جنيهًا

- بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1950 و2190 جنيهًا

- سجل الأسمنت الأبيض من 3550 إلى 3600 جنيه.

اسعار الحديد أخبار أسعار الحديد أسعار الحديد أرض المصنع أسعار الحديد التسليح أسعار الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

موضوعات متعلقة

35 ألف جنيها.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

ترشيحاتنا

عنصر المفاجأة|صحيفة إسرائيلية: «طوفان الأقصى» تعتبر «نسخة 2023» من حرب أكتوبر 1973

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سعيد عكاشة : حالة رعب وفزع في إسرائيل بسبب نشر هذه الصور

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

جهاد جريشة يثير الجدل بشأن طرد عواد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وسط جهود التهدئة بشأن غزة.. اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية والأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ