11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية إلى 45 ألف جنيه للطن ليتراجع ويسجل 34737.63 جنيه كمتوسط سعر بفارق 11 ألف جنيه.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبيرة.



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 34737.63 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 11 آلاف جنيه.

وانخفض سعر حديد عز ما يقرب من 300 جنيها حيث سجل اليوم 35856 جنيهًا للطن، كما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 34737.63 جنيها للطن، فيما انخفض سعر الأسمنت مسجلًا 1982.17جنيهًا.

أسعار حديد عز



وبلغ سعر حديد عز اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 متوسط 35856.67 جنيه فيما سجل أدنى سعر 35856.67 جنيه / طن كما سجل أعلى سعر 35856.67 جنيه / طن.

أسعار الحديد اليوم

- سجل متوسط أسعار الحديد بشاي 33000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

-بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن.

- وبلغت أسعار حديد الكومي 32400 جنيه للطن

- كما سجل العشري 32500 جنيه للطن

- فيما سجل سعر الحديد المعادي 32200 جنيه

- سجل سعر حديد بيانكو 32000 جنيه.

- كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل 32100 جنيه للطن

- فينا سجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيه، وعطية سعر 32700 جنيه

- سجل حديد المراكبي سعر 32500 جنيه للطن.

-سجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 32000 و33000 جنيه

- بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 31000 جنيه و32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

- سجل أسمنت المسلح اليوم 2000 جنيه في الطن

- كما سجل أسمنت النصر 1940 جنيهًا للطن

- الممتاز سجل 2040 جنيهًا

- سجل سعر أسمنت العسكري 1870 جنيهًا.

- فيما سجل أسمنت السويدي 2130 جنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا في الطن.

- وسجل أسمنت حلوان 1940 جنيهًا في الطن.

- وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1260 إلى 1320 جنيهًا

- بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1950 و2190 جنيهًا

- سجل الأسمنت الأبيض من 3550 إلى 3600 جنيه.