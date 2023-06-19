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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الأسمنت.. أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تباينا على مدار تعاملات الشهر الجاري.
 

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الإثنين 18 يونيو  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

 

واستقرت سعر الحديد في السوق المصري خلال يونيو الجاري.

 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 37500جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 37000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 37000جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 37000جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 36000جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 33700جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 33700جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 34000جنيه للطن الواحد
بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 34000جنيه للطن الواحد

 

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3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن


 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:
 

واصلت أسعار الأسمنت تراجعا بقيمة تتراوح مابين 20 الي50 جنيها منذ بداية يونيو الجاري وجاءت كالاتي:

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1710جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1665جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين 1670جنيه للطن .
 

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1670 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1680جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي اليوم الاثنين 1700 جنيه للطن .

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1720جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1810جنيها للطن.
 

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1680جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
 

الحديد اسعار الحديد أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت اليوم الأثنين

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