عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد رخص 10 آلاف جنيه| تراجع مفاجئ يضرب السوق وهذا سعر الطن الآن

الحديد
الحديد

تراجعت أسعار الحديد في مصر بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من اعلى سعر قبل أيام في الأسواق للمستهلك، وهو التراجع الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات.

لا تنسى: 

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

الحديد بـ 33 ألف جنيه..أسعار مواد البناء في مصر اليوم

بالفيزا .. السكة الحديد تتيح دفع التذاكر بالكروت الذكية في المحطات

أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، عند البناء الجديد وصب الأسقف والقواعد، إذ سجل 35550 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بفارق نحو 10 آلاف جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري 

أما  سعر الطن الاستثماري فهو أكثر ما يبحث عنه الكثير عن البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 34456 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 10 آلاف جنيه، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، تراجعا بشكل ملحوظ ضمن  أسعار مواد البناء اليوم، التي يبحث عنها الكثير خاصة الراغبون في البناء الجديد من صب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم.

أسعار الحديد أرض المصنع جاءت كما أعلنتها الشركات على النحو الآتي لشهر أغسطس:

 

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.
▪️  السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.
▪️ حديد  العشري 38 ألف جنيه.
▪️ حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.
▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.
▪️ حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.
▪️ حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم الاثنين، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي سجل كالتالي: 

الأسمنت 

وعن سعر سعر طن الأسمنت اليوم ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1860 جنيها.

▪️  سعر طن أسمنت النصر يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1760 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1850 جنيهًا.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1910 جنيهات.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1800 جنيه.

الحديد سعر حديد عز اليوم سعر طن الحديد الاستثماري أسعار الحديد والأسمنت اليوم سعر الطن الاستثماري سعر الأسمنت اليوم مصر سعر طن الاسمنت اليوم اسعار مواد البناء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

موضوعات متعلقة

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

اشتر الآن.. انخفاض كبير بسعر الحديد والأسمنت اليوم

الحديد بـ34 ألف جنيه فقط.. مفاجأة قوية في أسعار مواد البناء الآن

2000 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

حان وقت الأمطار الرعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مكتب التأمينات بـ"الصحفيين" يبدأ العمل اليوم الاثنين

داخل الحمام.. وفاة مفاجئة لطيار في الهواء| تفاصيل

فوائد تناول الكركم ومخاطر الإفراط فيه.. خبير تغذية يوضح

عقب الاتفاق الأخير.. بدء تفريغ شحنة نفط إيرانية احتجزتها أمريكا

بقوة 880 حصان .. تعديل مميز لسيارة BMW من GP INFINITAS |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ