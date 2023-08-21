الحديد رخص 10 آلاف جنيه| تراجع مفاجئ يضرب السوق وهذا سعر الطن الآن

تراجعت أسعار الحديد في مصر بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من اعلى سعر قبل أيام في الأسواق للمستهلك، وهو التراجع الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات.

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سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، عند البناء الجديد وصب الأسقف والقواعد، إذ سجل 35550 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بفارق نحو 10 آلاف جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري

أما سعر الطن الاستثماري فهو أكثر ما يبحث عنه الكثير عن البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 34456 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 10 آلاف جنيه، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، تراجعا بشكل ملحوظ ضمن أسعار مواد البناء اليوم، التي يبحث عنها الكثير خاصة الراغبون في البناء الجديد من صب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم.

أسعار الحديد أرض المصنع جاءت كما أعلنتها الشركات على النحو الآتي لشهر أغسطس:

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.

▪️ السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد العشري 38 ألف جنيه.

▪️ حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم الاثنين، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي سجل كالتالي:

الأسمنت

وعن سعر سعر طن الأسمنت اليوم ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1860 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت النصر يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1760 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1820 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1850 جنيهًا.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1910 جنيهات.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1800 جنيه.