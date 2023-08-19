عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد بـ 33 ألف جنيه..أسعار مواد البناء في مصر اليوم

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

أعلنت شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، أن متوسط أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع يسجل 29 إلى 32 ألف جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 33 ألف جنيها إلى 33500 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر الأسمنت في المصانع يتراوح بين 1530 جنيها إلى 1650 جنيها ويصل للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل الي 1800 جنيه. 

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار"مواد البناء" في مصر،اليوم السبت 19 اغسطس  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

أسعار مواد البناء 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم السبت على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 33100جنيه للطن.


استقر سعر حديد بشاي اليوم السبت عند 33500جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم السبت 32800جنيه للطن.


سجل سعر حديد عطية اليوم السبت 32000جنيه للطن


سجل سعر حديد سرحان اليوم السبت 31000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم السبت نحو 33000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم السبت 32500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم السبت نحو 31000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم السبت  نحو 31000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم السبت نحو 31500 جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت  نحو 31000جنيه للطن الواحد

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم السبت:

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1750جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم السبت نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المينا  اليوم السبت نحو 1730 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم السبت نحو 1710جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادي النيل اليوم الثلاثاء نحو 1680جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة السويس للأسمنت اليوم السبت نحو  1780جنيه للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم السبت نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم السبت نحو 1800جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم السبت نحو 1680جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء سعر الحديد سعر الأسمنت جنيه اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

النهاردة السبت| مفاجأة في أسعار السجائر كما وعد المسئولون.. وهذا سعر العلبة

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار السجائر.. العلبة نزلت 20 جنيها وأقل عبوة بـ 15| القائمة الرسمية

تداول أسئلة العربي بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات|فيديو

شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وابعته

أسباب ضيق الرزق .. أزهري يحذر من أمور يرتكبها البعض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

فيديو

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ