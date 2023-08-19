الحديد بـ 33 ألف جنيه..أسعار مواد البناء في مصر اليوم

أعلنت شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، أن متوسط أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع يسجل 29 إلى 32 ألف جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 33 ألف جنيها إلى 33500 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر الأسمنت في المصانع يتراوح بين 1530 جنيها إلى 1650 جنيها ويصل للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل الي 1800 جنيه.

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار"مواد البناء" في مصر،اليوم السبت 19 اغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

أسعار مواد البناء

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم السبت على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 33100جنيه للطن.



استقر سعر حديد بشاي اليوم السبت عند 33500جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم السبت 32800جنيه للطن.



سجل سعر حديد عطية اليوم السبت 32000جنيه للطن



سجل سعر حديد سرحان اليوم السبت 31000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم السبت نحو 33000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم السبت 32500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم السبت نحو 31000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم السبت نحو 31000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم السبت نحو 31500 جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت نحو 31000جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم السبت:

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1750جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم السبت نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المينا اليوم السبت نحو 1730 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم السبت نحو 1710جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادي النيل اليوم الثلاثاء نحو 1680جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة السويس للأسمنت اليوم السبت نحو 1780جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم السبت نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم السبت نحو 1800جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم السبت نحو 1680جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.