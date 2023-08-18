بالفيزا .. السكة الحديد تتيح دفع التذاكر بالكروت الذكية في المحطات

استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر .

وأضافت أن ذلك بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية .



كما تؤكد الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الالكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.