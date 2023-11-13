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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 13 نوفمبر

صدى البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 28 22

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 29 20

بنهــــا 28 22

دمنهور 27 20

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

دمياط 27 21 

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 21

العريش 27 17

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 23

أبو رماد 30 22 

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 28 18

المنيا 28 17

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 36 25

المدينة المنورة 34 22 

الرياض 30 18

المنامة 30 25

أبوظبي 33 23

الدوحة 32 24

الكويت 31 13

دمشق 25 12

بيروت 26 20

عمان 27 15

القدس 26 17

غزة 28 21

بغداد 30 14

مسقط 29 24

صنعاء 24 8

الخرطوم 39 26

طرابلس 24 18

تونس 26 15

الجزائر 22 11

الرباط 26 11

نواكشوط 36 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 20 10

إسطنبول 17 13

إسلام آباد 25 11

نيودلهى 27 15 

جاكرتا 34 25

بكين 9 3-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 15 7

أثينا 23 12

روما 20 12

باريس 17 11

مدريد 19 10

برلين 8 6

لندن 15 10

مونتريال 3 1

موسكو 5 3

نيويورك 10 6

واشنطن 15 5

أديس أبابا 23 11

خبراء هيئة الأرصاد الجوية جنوب الصعيد جنوب سيناء الظواهر الجوية

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