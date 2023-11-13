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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الاثنين

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

استقرت أسعار العملات العربية نسبيا في البنوك العاملة في مصر عدا الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا الذي يتغير سعره بشكل دائم. 

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور حركة بيع وشراء العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، مصر والأهلي.

 

 وجاءت أسعار العملات العربية في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي كالآتي: 

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري يسجل 98.93 جنيه للشراء و 99.89 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

 بنك مصر 

 وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.63 جنيه للشراء و 99.88 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع . 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.
 

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سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم

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أسعار العملات العربية: استقرار الريال السعودي وتراجع الدينار الكويتي

 البنك المركزي 

 سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا عند 99.80 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

العملات العربية العملات البنك المركزي سعر صرف الريال السعودي اليوم الأثنين

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