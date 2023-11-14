360 جنيها دفعة واحدة.. تطور جديد في سعر الذهب الثلاثاء 14-11-2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى 1960 دولارا للأوقية .

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سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 1960 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1930 دولار الأحد الماضي

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 21.120 جنيها مقابل 20,760 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 360 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,246 شراء 2,263

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,994 شراء 3,017

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509 الاونصة بيع 93,122 شراء 93,833 الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,120 الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.