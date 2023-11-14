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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

360 جنيها دفعة واحدة.. تطور جديد في سعر الذهب الثلاثاء 14-11-2023

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى  1960 دولارا للأوقية .

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سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 1960 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1930 دولار الأحد الماضي

سعر الذهب في مصر 

 سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 21.120  جنيها مقابل 20,760 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 360  جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,246 شراء 2,263

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,994 شراء 3,017

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,994 شراء 3,017
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,745 شراء 2,766
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,620 شراء 2,640
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,246 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,747 شراء 1,760
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,497 شراء 1,509
الاونصةبيع 93,122 شراء 93,833
الجنيه الذهببيع 20,960 شراء 21,120
الكيلوبيع 2,994,286 شراء 3,017,143

 أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

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