360 جنيها دفعة واحدة.. تطور جديد في سعر الذهب الثلاثاء 14-11-2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى 1960 دولارا للأوقية .
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سعر الذهب عالميا
وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 1960 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1930 دولار الأحد الماضي
سعر الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 21.120 جنيها مقابل 20,760 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 360 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,246 شراء 2,263
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,994 شراء 3,017
سعر الذهب اليوم
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,994 شراء 3,017
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,745 شراء 2,766
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,620 شراء 2,640
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,246 شراء 2,263
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,747 شراء 1,760
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,497 شراء 1,509
|الاونصة
|بيع 93,122 شراء 93,833
|الجنيه الذهب
|بيع 20,960 شراء 21,120
|الكيلو
|بيع 2,994,286 شراء 3,017,143
أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.