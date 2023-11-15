«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2725 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من ارتفاع الدولار، حيث أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تعزيز التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، ووقف رفع أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2725 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 8 دولارات لتسجل 1973 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2336 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1817 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21800 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 35 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2645 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2680 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 20 دولارًا، وبنسبة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1965 دولارًا.

وفي سياق متصل، كشفت البيانات التضخم الأمريكية الصادرة مساء أمس الثلاثاء، عن تباطؤ نمو الأسعار خلال أكتوبر إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر.

أما على أساس شهري فقد سجل مقياس التضخم الرئيسي 0.0% في أكتوبر، وكانت التوقعات عند 0.1%، بعد صعوده بـ 0.4% في بيانات شهر سبتمبر.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4% في أكتوبر، أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1% وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة سبتمبر الماضية، وعلى أساس شهري سجل 0.2% في أكتوبر، أقل من التوقعات البالغة 0.3% وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة شهر سبتمبر.