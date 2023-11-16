عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2695 جنيهًا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وحد الذهب من مكاسبه، مع ارتفاع الدولار، عقب تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي، باحتمالية رفع أسعار الفائدة مجددًا.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2695 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 1965 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2310 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1797 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21560 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 35 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2680 جنيهًا، ولامس مستوى 2735 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2700 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4 دولارات، وبنسبة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1965 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1961 دولارًا.
وفي سياق متصل، رفضت ماري دالي، رئيسة بنك الفيدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، استبعاد زيادة أخرى في أسعار الفائدة، نظرا لعدم اليقين بشأن ما إذا كان البنك المركزي قد فعل ما يكفي لدفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 %.

وقالت دالي إن بنك الفيدرالي الأمريكي يجب "أن يأخذ وقته، وألا يتسرع في إصدار الأحكام أو الإدلاء بتصريحات بشأن نهاية المعركة".
وقالت، إن إعلان الفيدرالي الأمريكي إنهاء دورة التشديد النقدي الآن، ثم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، سيعرض مصداقيته للخطر .
وأضافت، إن سياسات بنك الفيدرالي الأمريكي، أثبتت فعاليتها، لاسيما بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة مدى التباطؤ في التضخم.
في حين أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي،  تباطؤ نمو الأسعار خلال أكتوبر إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر.

أسعار الذهب البورصة العالمية ارتفاع الدولار آي صاغة سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

تخصيص جناح لدور النشر الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

وزير الخارجية: مصر لديها إرادة قوية لرفض التهجير للفلسطينيين من أراضيهم

جنوب إفريقيا تقدم شكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

وزير الخارجية: لا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة

هل قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية تؤثر في صحة الصلاة؟

قياديان في حماس يكشفان كذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانفاق تحت مستشفي الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

وصفتهن بالخادمات.. مها أحمد تدخل فى نوبة غضب وتسب متابعين على تيك توك

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

فيديو

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ