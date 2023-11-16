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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزة جنونية أمس ، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 هبوطا مقارنة بأسعار الأمس، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي قراره الجديد مساء أمس.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سعر الأوقية تراجعا عالميا ملحوظا من 1973 إلى نحو 1960 دولارا.

الذهب 

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سعر الذهب عيار 18 الآن

وهبط سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر ، وهو ما يبحث عنه الآلاف عند شراء المشغولات الذهبية من محلات وتجار الصاغة المختلفين في كافة المحافظات.

وهبط سعر الجرام من عيار 18 ليبدأ سعر البيع اليوم من نحو 2,289  بعد أن سجل سعر الشراء قبل ساعات قليلة نحو 2,331 جنيها .

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الذهب اليوم خاصة سعر الجنيه الذهب المخصص للاستثمار والاقتناء كالمشغولات الذهبية، بنحو 400 جنيه ليسجل سعر كل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24 نحو 21360 جنيها للبيع كأدنى سعر .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21760 جنها للشراء قبل ساعات ، قبل أن يعود ويتراجع مجددا في محلات الصاغة.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وهبط سعر الجرام من عيار 21 من اعلى سعر قبل ساعات وهو 2720 جنيها ويزيد ، إلى نحو 2,670 جنيها للبيع اليوم، وذلك بدون مصنعية.

الذهب مباشر الآن 

ويسعدنا أن نقدم لكم سعر الذهب اليوم بكافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 3,086 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,700 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الخميس : 2,314 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 21,360  جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

ما ذكرناه بالأعلى هو سعر الذهب بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، أما سعر المصنعية فيتم حسابه عند الشراء فقط.

وبالنسبة لسعر مصنعية الذهب فيتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام من المشغولات الذهبية ، وقد تكون نسبة بين 6-10 % في بعض محلات الصاغة.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 18 الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم الذهب مباشر الآن سعر الذهب اليوم بالمصنعية

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