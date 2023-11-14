سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الثلاثاء 14-11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم

يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول ،ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24بيع 3,040 شراء 3,063 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22بيع 2,787 شراء 2,808 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21بيع 2,660 شراء 2,680 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18بيع 2,280 شراء 2,297 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14بيع 1,773 شراء 1,787 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12بيع 1,520 شراء 1,531 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر



الاونصةبيع 94,544 شراء 95,255 جنيها.



الجنيه الذهب بيع 21,280 شراء 21,440 جنيها.



الكيلوبيع 3,040,000 شراء 3,062,857 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.