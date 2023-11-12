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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية. 

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا، ولكن هذه الفترة تشهد أسعار الذهب تحركات جديدة، حيث وصل عيار 18 لأكثر من 2000 جنيه، بعد تسجيله 1920 جنيها، وعيار 21 سجل 2590 جنيهًا.
 

أسعار الذهب

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023.

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2949  جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.


سعر الجرام عيار 21:

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2580 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.
 

سعر الجرام عيار 18:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2211 جنيها للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.


الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 20600 جنيه للبيع. 

تحذير عاجل من صناعة الذهب لـ المواطنين

فيما أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن وزارة التموين اتخذت قرارا بأن بيع سبائك الذهب يكون لـ مؤسسات معترف بها، وهذا يعني عدم بيع السبائك لـ أي شخص غير معترف به.

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون الذهب، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن هذا الأمر سيقلل من الشكاوى الخاصة ببيع الذهب، لأنه في الفترة الأخيرة كانت هناك عمليات نصب بسبب البيع عبر السوشيال ميديا.

الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الجرام عيار 21 توك شو صدى البلد

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