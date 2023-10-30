"التموين": مبادرة خفض الأسعار تستهدف السلع الأساسية

المبادرة تحتوي على 48 صنفاً وعبوة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة خفض الأسعار لبعض السلع الأساسية، تهدف لتخفيف أسعار الطعام، وهناك 5 مجموعات سلعية يجري العمل على تخفيضها، وتتمثل في مجموعة الألبان ومجموعة البروتينات ومجموعة الزيوت ومجموعة البقوليات والمعجنات ومجموعة الحبوب.

أضاف "عشماوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الخمس المجموعات السلعية تحتوي على 10 سلع والتي تشملها المبادرة، التي تستمر 6 أشهر، وهي ما بين الحكومة القطاع الخاص.

المبادرة تحتوي على 48 صنفاً وعبوة

أوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تحتوي على 48 صنفاً وعبوة، ومجموعة الزيوت تحتوي على أكبر الأصناف بواقع 15 صنفاً وعبوة، والعدس 2 عبوة، والفول 2 عبوة، والمكرونة 6 أصناف وعبوات، والأرز 4 أصناف، والسكر صنف واحد.

وأشار إلى أن المبادرة توجَد على مستوى السلاسل والمنافذ جميعا على مستوى الجمهورية، ونسبة الأسعار المخفضة بالمبادرة ما بين 15% إلى 25%، حيث وصل أسعار السكر 27 نجنيه في المنافذ.