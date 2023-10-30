عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"التموين": رصيد مصر من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر

السلع الاستراتيجية
السلع الاستراتيجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية يصل إلى 6 أشهر، ومعظم الدول يكون لديها أرصدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر.


وأضاف "عشماوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مستوى السلع الأساسية يتأثر بالاستهلاك ومع زيادة حجم الاستهلاك من قبل المواطنين الدولة تستوعب هذا الاستهلاك بتكوين أرصدة للسلع الأساسية والاستراتيجية .

أرصدة القمح تفوق من 5 أشهر

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مصر من أفضل دول المنطقة التي لديها تأمين وأرصدة هامة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، فأرصدة القمح تفوق من 5 أشهر، والزيوت يتعدى 6 أشهر، والقيادة السياسية تهتم بمتابعة الملف الخاص بالأمن الغذائي والأرصدة من السلع.

وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين 870 سلعة، ومن ثم مؤشر التضخم يحتوي على 870 سلعة بواقع 12 مجموعة سلعية، ويكفي المجموعة الأولى السلعية الخاصة بالطعام والشراب وتمثل 35.8 من الوزن النسبي للتضخم، بحيث إن حدث انخفاض في أسعار الطعام والشراب يتأثر هذا المؤشر انخفاضا.

التموين إبراهيم عشماوي السلع الاستراتيجية قصواء الخلالي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

ترشيحاتنا

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ