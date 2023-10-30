"التموين": رصيد مصر من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية يصل إلى 6 أشهر، ومعظم الدول يكون لديها أرصدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر.



وأضاف "عشماوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مستوى السلع الأساسية يتأثر بالاستهلاك ومع زيادة حجم الاستهلاك من قبل المواطنين الدولة تستوعب هذا الاستهلاك بتكوين أرصدة للسلع الأساسية والاستراتيجية .

أرصدة القمح تفوق من 5 أشهر

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مصر من أفضل دول المنطقة التي لديها تأمين وأرصدة هامة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، فأرصدة القمح تفوق من 5 أشهر، والزيوت يتعدى 6 أشهر، والقيادة السياسية تهتم بمتابعة الملف الخاص بالأمن الغذائي والأرصدة من السلع.

وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين 870 سلعة، ومن ثم مؤشر التضخم يحتوي على 870 سلعة بواقع 12 مجموعة سلعية، ويكفي المجموعة الأولى السلعية الخاصة بالطعام والشراب وتمثل 35.8 من الوزن النسبي للتضخم، بحيث إن حدث انخفاض في أسعار الطعام والشراب يتأثر هذا المؤشر انخفاضا.