السكر بـ27 جنيها.. تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

كشف عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية.

وقال عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة،: "هناك إقبالا كبيرا من المواطنين في المنافذ التابعة للشركة القابضة"، موضحا: "يوجد تنوع كبير في جميع أنواع السلع".

وأضاف عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة،: "يوجد طرح كميات كبيرة وكافية للمواطنين بمختلف أنواع السلع، في 1300 منفذ تابع للشركة القابضة، ويوجد كبير في السلع الأساسية التي تهم المواطن".



وأكد أنه يتم العمل على توفير وإتاحة جميع السلع للمواطن بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه يوجد 5 شركات أساسية تابعة للشركة القابضة بها تخفيضات للأسعار بنسبة تتراوح من 15 إلى 25 %.

وكشف أسعار بعض السلع، قائلا: "يوجد الأرز أيضا بسعر 22 جنيها بدلا من 28 جنيها، وطبق البيض يباع بـ 125 جنيها بدلا من 150 جنيها، وتوافر جميع منتجات الألبان والجبن"، أما عن أسعار اللحوم، أكد أنه يوجد جميع أنواع اللحوم، فاللحوم السوداني تباع 220 جنيها، والبرازيلي المجمدة بـ 160 جنيها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة وتابع 105 جنيهات، والمستوردة بـ 85 جنيها بدلا من 110 جنيهات"..