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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-11-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم السبت 11-11-2023، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج لمدة 6 أشهر.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21  اليوم السبت بنحو 15 جنيها ليسجل 2585 جنيها مقابل 2585 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم  

بيع 2,943 شراء 2,954.

سعر الذهب عيار 22 اليوم  

بيع 2,698 شراء 2,708.

سعر الذهب عيار 21 اليوم  

بيع 2,575 شراء 2,585.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

بيع 2,207 شراء 2,216.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 

بيع 1,717 شراء 1,723

سعر الذهب عيار 12 اليوم  

بيع 1,471 شراء 1,477

سعر الذهب الاونصة اليوم  

يع 91,523 شراء 91,878

سعر الذهب الجنيه الذهب اليوم  

بيع 20,600 شراء 20,680

سعر الذهب الكيلو اليوم  

بيع 2,942,857 شراء 2,954,286

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,943 شراء 2,954
عيار 22بيع 2,698 شراء 2,708
عيار 21بيع 2,575 شراء 2,585
عيار 18بيع 2,207 شراء 2,216
عيار 14بيع 1,717 شراء 1,723
عيار 12بيع 1,471 شراء 1,477
الاونصةبيع 91,523 شراء 91,878
الجنيه الذهببيع 20,600 شراء 20,680
الكيلوبيع 2,942,857 شراء 2,954,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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