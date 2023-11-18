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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يعتبر سعر الذهب في محلات الصاغة من أهم ما يبحث عنه الكثير من المصريين يوميا ، خاصة بعد تحرك قوي لأسعار المعدن الثمين خلال الأيام الماضية وصلت به إلى مستويات قياسية وثبت خلال يوما واحدا وعاد للارتفاع مرة آخرى اليوم مخالفا التوقعات بهبوطه.

الذهب 

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سعر الذهب عيار 21 الآن 

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، حركة جديدة وهو ما تفضله شريحة كبيرة من المصريين عند الشراء خاصة شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر نحو 2,690  جنيها للبيع كأقل سعر اليوم، وذلك بدون مصنعية.

سعر الذهب الآن في مصر 

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب خاصة الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في سوق الصاغة المصرية، والذي سجل تحركا مقابل أقل سعر سجله قبل ساعات، وهو 21,360  جنيها.

الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم للشراء  21,680 جنيها ، ليكون الفارق بين أعلى سعر اليوم وأقل سعر أمس الأول  نحو 320 جنيها، حيث يبحث عنه ويهتم به الكثير من الراغبون في بيع أو شراء الجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 18 الآن

أما الراغبون في شراء الشبكة، فيبحثون عن سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، في محلات الصاغة ، وذلك بعدما لامس الـ 2350 جنيها في ذروة الارتفاع.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 بدءا من من نحو 2,306  جنيهات بعد أن سجل سعر الشراء قبل ساعات قليلة نحو 2297 جنيها .

الذهب مباشر الآن 

ويقدم لقم موقع صدى البلد  سعر الذهب اليوم بالتفصيل لكافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت  في مصر، 3,097 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت  ، 2,710 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم السبت  : 2,323 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت  ، عيار 14 للشراء: 1,807 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت  ، عيار 24 للبيع: 21,520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21  بالمصنعية 

ويهتم المشترون بالتعرف على سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية ، حيث يتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام من المشغولات الذهبية ، وقد تكون نسبة بين 6-10 % في بعض محلات الصاغة

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