كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة المقبلين على الزواج؛ لشراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتجه لشراء الذهب؛ من أجل الاستثمار.

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلى تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تخبط الأسعار حيث تخطي عيار 12 الـ 1400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول؛ بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، ما يلي:

عيار 24 بيع 2,949 شراء 2,971 جنيها.

عيار 22 بيع 2,703 شراء 2,724 جنيها.

عيار 21 بيع 2,580 شراء 2,600 جنيه.

عيار 18 بيع 2,211 شراء 2,229 جنيها.

عيار 14 بيع 1,720 شراء 1,733 جنيها.

عيار 12 بيع 1,474 شراء 1,486 جنيها.

الاونصة بيع 91,701 شراء 92,411 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 20,640 شراء 20,800 جنيه.

الكيلو بيع 2,948,571 شراء 2,971,429 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي كشف مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

فيما انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات منذ بداية 2023 بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وفق جولد بيليون.

وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفض بمقدار 225 طن من الذهب.

وتشير البيانات إلي أن نهاية شهر أكتوبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طن منخفضة بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

وجاء الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط .