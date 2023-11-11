عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 10 جنيهات في ختام التعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ 10 جنيهات مع ختام تعاملات اليوم السبت وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا، نحو 2580 جنيها للبيع و 2600 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-11-2023

وصل  سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2949 جنيها للبيع و 2971 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 2211 جنيها للبيع و 2229 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة حوالي 1720 جنيها للبيع و 1733 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب إلي 91.701 جنيه للبيع و92.411 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.

وكشف مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

13 مليار دولار أمريكي

وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام، إلى 13 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل انخفاضا بمقدار 225 طن من الذهب.
رابطة سوق سبائك الذهب

من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

الذهب كملاذ آمن أمر مؤقت

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار، الأمر الذى يؤكد نظرة صناديق الاستثمار في الذهب.

وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك، إلى اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط، هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت؛ من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة، وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل، مقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

موضوعات متعلقة

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-11-2023

ترشيحاتنا

لماذا يقف مجلس الأمن عاجزا أمام ممارسات إسرائيل؟.. رسائل مهمة من ولي العهد السعودي

لندن.. متظاهرون بالآلاف خارج السفارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

متى يبدأ فصل الشتاء 2023 ؟.. وهذا موعد انتهاء الخريف

وزير إسرائيلي سابق يطالب نتنياهو بالاستقالة

أطفال مصر من نقابة الصحفيين يطالبون بوقف العدوان على شعب غزة

الصحفيين تنظم فعاليات يوم مع فلسطين |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ