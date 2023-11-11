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رئيس التحرير
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اقتصاد

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2595 جنيهًا

سعيد إمبابي- المدير
سعيد إمبابي- المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2595 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية مع ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة عند مستوى 1939 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2966 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2224 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1730 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20760 جنيهًا.

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وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة،  حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2610 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2585 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 18 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1957 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا.
 

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي التي تميل للتشديد النقدي.
 

وقال جيروم باول  رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي، إنه لا يزال غير واثق من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة.
 

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية للمستثمرين.

أسعار الذهب آي صاغة سعيد إمبابي سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 24

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